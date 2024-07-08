Чи мають чоловіки віком до 25 років стояти на військовому обліку

Процес взяття на військовий облік у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Після змін в законодавстві усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років підлягають взяттю на військовий облік. Разом з тим, у парламенті зареєстрували ще один закон, який має покращити процес мобілізації та підвищити довіру до нього у населення.

Про це повідомляє портал enovosty.com.

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Зміни в законодавстві

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності Закон України № 3633-IX.

Згідно зі змінами у законодавстві, оформленими цим законом, усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Що нового очікується в Раді

Разом з тим, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11379. Автори його пропонують внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаним, визнаним непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними до військового час до набрання чинності Законом № 3633-IX.

Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту має усунути колізію в законодавстві. Крім того, новий закон виключить мобілізацію хворих чоловіків до 25 років, а також підвищить довіру до процесів мобілізації.

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