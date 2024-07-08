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Військовий облік для чоловіків до 25 років — що змінив новий закон

8 липня 2024 17:38
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Любомир Кучер
Редактор
Чи мають чоловіки віком до 25 років стояти на військовому обліку
Процес взяття на військовий облік у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після змін в законодавстві усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років підлягають взяттю на військовий облік. Разом з тим, у парламенті зареєстрували ще один закон, який має покращити процес мобілізації та підвищити довіру до нього у населення.

Про це повідомляє портал enovosty.com.

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Зміни в законодавстві

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності Закон України № 3633-IX.

Згідно зі змінами у законодавстві, оформленими цим законом, усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Що нового очікується в Раді

Разом з тим, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11379. Автори його пропонують внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаним, визнаним непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними до військового час до набрання чинності Законом № 3633-IX.

Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту має усунути колізію в законодавстві. Крім того, новий закон виключить мобілізацію хворих чоловіків до 25 років, а також підвищить довіру до процесів мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого одразу після приходу до ТЦК та СП скерують на ВЛК.

Також раніше ми писали, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

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