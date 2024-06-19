Мобилизация работников медицинской отрасли, могут ли призвать фармацевтов

Украинская фармацевт. Фото: apteka.ua

Граждане Украины женского пола, имеющие фармацевтическое образование, обязательно должны стать на военный учет. Причем это должно произойти не после достижения 25 лет (нынешнего мобилизационного возраста), а в 18 лет, как того требует соответствующий закон.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" юрист Юрий Айвазян.

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Женщины тоже должны стать на учет

В Украине продолжается процесс мобилизации военнообязанных граждан в Вооруженные силы Украины.

Среди категорий, которые могут быть мобилизованы, есть и женщины — в частности, и с медицинским образованием.

Фармацевты становятся на учет не с 25 лет

Комментируя вопрос гражданки, имеющей образование фармацевта, и которой в территориальном центре комплектования якобы заявили, что она должна стать на учет только после достижения 25 лет, адвокат Юрий Айвазян объяснил, что эта позиция противоречит закону.

"Действительно, странная ситуация, поскольку женщины, получившие фармацевтическое образование, должны состоять на учете в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Он напомнил, что, согласно статье 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессиональной (профессионально-технической), профессиональной или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.