Мобілізація працівників медичної галузі, чи можуть призвати фармацевтів

Українська фармацевтка. Фото: apteka.ua

Громадяни України жіночої статі, які мають фармацевтичну освіту, обов’язково повинні стати на військовий облік. Причому це має відбутися не після досягнення 25 років (нинішнього мобілізаційного віку), а у 18 років, як того вимагає відповідний закон.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" правник Юрій Айвазян.

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Жінки теж мають стати на облік

В Україні продовжується процес мобілізації військовозобов’язаних громадян до Збройних сил України.

Серед категорій, які можуть бути мобілізованими, є і жінки — зокрема, і з медичною освітою.

Фармацевти стають на облік не з 25 років

Коментуючи питання громадянки, яка має освіту фармацевта і якій у територіальному центрі комплектування начебто заявили, що вона має стати на облік аж після досягнення 25 років, адвокат Юрій Айвазян пояснив, що ця позиція протирічить закону.

"Дійсно, дивна ситуація, оскільки жінки, які здобули фармацевтичну освіту, повинні перебувати на обліку в ТЦК", — підкреслив юрист.

Він нагадав, що, згідно зі статтею 11 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.