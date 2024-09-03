Военный учет в Украине - переселенцы на военном учете - особенности военного учета ВПЛ

Внутренне перемещенные лица регистрируются на новом месте. Фото: pon.org.ua

Мужчины, вынужденные из-за войны сменить место жительства, должны сначала зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица. После этого в семидневный срок они должны стать на военный учет по новому месту жительства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сначала ВПЛ, затем ТЦК

Внутренне перемещенные лица, как и все другие граждане Украины, должны состоять на военном учете.

Но при этом перед визитом в ТЦК им предстоит сделать еще один важный шаг.

"Лучше стать на учет ВПЛ", — прокомментировал Юрий Айвазян такую ситуацию для одного из граждан Украины, переехавшего с оккупированной территории в другой регион Украины.

Семь дней на военный учет

Адвокат объяснил, сколько времени у мужчин-ВПЛ после оформления своего нового гражданского статуса.

Айвазян подчеркнул, что в случае покидания своего местожительства внутренне перемещенные лица должны в семидневный срок с даты взятия на учет внутренне перемещенного лица стать на военный учет в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на учете внутренне перемещенного лица.