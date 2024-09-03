Військовий облік в Україні - переселенці на військовому обліку - особливості військового обліку ВПО

Військовий облік переселенців — чи треба перед ТЦК стати на облік як ВПО
Чоловіки, які вимушено, через війну, змінили місце проживання, мають спочатку зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. Після цього у семиденний строк вони повинні стати на військовий облік за новим місцем проживання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Спочатку ВПО, потім ТЦК
Внутрішньо переміщені особи, як і всі інші громадяни України, повинні перебувати на військовому обліку.
Та при цьому перед візитом до ТЦК їм треба зробити ще один важливий крок.
"Краще стати на облік ВПО", — прокоментував Юрій Айвазян таку ситуацію для одного із громадян України, який переїхав із окупованої території у інший регіон України.
Сім днів на військовий облік
Адвокат пояснив, скільки часу матимуть чоловіки-ВПО після оформлення свого нового цивільного статусу.
Айвазян наголосив, що у разі залишення свого місця проживання внутрішньо переміщені особи мають у семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.
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