Військовий облік в Україні - переселенці на військовому обліку - особливості військового обліку ВПО

Внутрішньо переміщені особи реєструються на новому місці. Фото: pon.org.ua

Чоловіки, які вимушено, через війну, змінили місце проживання, мають спочатку зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. Після цього у семиденний строк вони повинні стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Спочатку ВПО, потім ТЦК

Внутрішньо переміщені особи, як і всі інші громадяни України, повинні перебувати на військовому обліку.

Та при цьому перед візитом до ТЦК їм треба зробити ще один важливий крок.

"Краще стати на облік ВПО", — прокоментував Юрій Айвазян таку ситуацію для одного із громадян України, який переїхав із окупованої території у інший регіон України.

Сім днів на військовий облік

Адвокат пояснив, скільки часу матимуть чоловіки-ВПО після оформлення свого нового цивільного статусу.

Айвазян наголосив, що у разі залишення свого місця проживання внутрішньо переміщені особи мають у семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.