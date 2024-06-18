Дистанционное оформление военного учета, кто имеет на это право

Военный учет в дистанционном формате — что говорит новое постановление КМУ
Согласно новому закону о мобилизации, украинские граждане могут оформлять снятие и исключение с военного учета дистанционно, без личного присутствия в ТЦК. Граждане Украины, которые находятся за пределами государства, могут сделать это, подав заявление в украинское дипломатическое учреждение.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Дистанционно сняться с военного учета
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В этом законе, в частности, изменили норму о снятии или исключении из военного учета.
Теперь сняться с военного учета или оформить окончательное исключение можно дистанционно, без личного присутствия.
Заявление пишется в посольстве
Это касается прежде всего граждан Украины, которые находятся за пределами страны.
"Заявление подается гражданином Украины зарубежному дипломатическому учреждению Украины лично вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины или средствами почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу", — говорится в законе.
Это заявление направляется по электронному адресу соответствующего ТЦК в семидневный срок.
Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.
Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК
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