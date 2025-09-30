Відео
Головна Мобілізація Військовий облік в Україні — що вважається порушенням

Військовий облік в Україні — що вважається порушенням

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 04:30
Що вважається порушення військового обліку — відповідь адвокатки
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП/Facebook

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану передбачається відповідальність за порушення військового обліку. Насамперед йдеться про неявку за повісткою до ТЦК та СП, а також непроходження ВЛК.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила партнерка Grain Law Firm, адвокатка Лідія Карплюк.

Читайте також:

Про що треба повідомляти ТЦК

Правознавиця наголосила, що військкомат має знати про будь-які важливі зміни в житті військовозобов'язаних: переїзд, одруження, здобуття освіти, зміну стану здоров'я.

"Наскільки мені відомо, зараз не нікого не притягують до відповідальності за неповідомлення будь-якої такої важливої інформації, але загалом такий обов'язок є", — сказала Лідія Карплюк.

Також адвокатка додала, що притягувати до відповідальності за неповідомлення даних, які можна отримати з реєстрів, не мають права, адже зараз між відомствами є електронна взаємодія. Наприклад, навіть якщо громадянин не повідомив про те, що одружився чи став батьком, ці дані є в Реєстрі актів цивільного стану.

Нагадаємо, деякі жінки мають ставати на військовий облік. За порушення цієї вимоги їм загрожує штраф.

Також ми повідомляли, що деякі українці цієї осені не підлягають призову. Зокрема, йдеться про багатодітних батьків і непридатних.

військкомат порушення військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
