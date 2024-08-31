Военный учет для демобилизованного - в каком ТЦК уволен должен зарегистрироваться

Украинские военнослужащие. Фото: УНІАН

Военный, освобожденный из рядов ВСУ, должен стать на учет в территориальном центре комплектования по месту постоянной регистрации. Если же гражданин мобилизовал другой ТЦК, то ему сообщит об изменении статуса военнослужащего его родной центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

После армии — в ТЦК

После увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащие должны обязательно стать на военный учет в территориальном центре комплектования.

Но в некоторых случаях возникает коллизия — потому что военнообязанный был мобилизован не тем ТЦК, в котором состоял до войны на военном учете.

В какой именно центр комплектования обращаться

Юрий Айвазян объяснил, что военнослужащему делать в такой ситуации.

"Вам нужно встать на военный учет по месту регистрации", — подчеркнул адвокат.

Что касается того, что военный имел временное отношение к другому территориальному центру комплектования, юрист отметил: "Ваш ТЦК должен сам снять вас с учета по месту мобилизации".