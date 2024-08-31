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Военный после увольнения из ВСУ — в каком ТЦК становиться на учет

31 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет для демобилизованного - в каком ТЦК уволен должен зарегистрироваться
Украинские военнослужащие. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военный, освобожденный из рядов ВСУ, должен стать на учет в территориальном центре комплектования по месту постоянной регистрации. Если же гражданин мобилизовал другой ТЦК, то ему сообщит об изменении статуса военнослужащего его родной центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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После увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащие должны обязательно стать на военный учет в территориальном центре комплектования.

Но в некоторых случаях возникает коллизия — потому что военнообязанный был мобилизован не тем ТЦК, в котором состоял до войны на военном учете.

В какой именно центр комплектования обращаться

Юрий Айвазян объяснил, что военнослужащему делать в такой ситуации.

"Вам нужно встать на военный учет по месту регистрации", — подчеркнул адвокат.

Что касается того, что военный имел временное отношение к другому территориальному центру комплектования, юрист отметил: "Ваш ТЦК должен сам снять вас с учета по месту мобилизации".

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