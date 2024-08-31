Військовий облік для демобілізованого - у якому ТЦК звільнений військовий має зареєструватися

Військовий після звільнення із ЗСУ — у якому ТЦК ставати на облік
Військовий, якого звільнили з лав ЗСУ, має стати на облік у територіальному центрі комплектування за місцем постійної реєстрації. Якщо ж громадянина мобілізував інший ТЦК, то йому повідомить про зміну статусу військовослужбовця його рідний центр комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Після армії — в ТЦК
Після звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовці мають обов’язково стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування.
Та у деяких випадках виникає колізія — бо військовозобов’язаний був мобілізований не тим ТЦК, у якому перебував до війни на військовому обліку.
До якого саме центру комплектування звертатися
Юрій Айвазян пояснив, що військовослужбовцю робити у такій ситуації.
"Вам треба стати на військовий облік за місцем реєстрації", — підкреслив адвокат.
Щодо ж того, що військовий мав тимчасове відношення до іншого територіального центру комплектування, юрист зазначив: "Ваш ТЦК повинен сам зняти вас з обліку за місцем мобілізації".
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