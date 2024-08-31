Військовий облік для демобілізованого - у якому ТЦК звільнений військовий має зареєструватися

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Військовий, якого звільнили з лав ЗСУ, має стати на облік у територіальному центрі комплектування за місцем постійної реєстрації. Якщо ж громадянина мобілізував інший ТЦК, то йому повідомить про зміну статусу військовослужбовця його рідний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Після звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовці мають обов’язково стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування.

Та у деяких випадках виникає колізія — бо військовозобов’язаний був мобілізований не тим ТЦК, у якому перебував до війни на військовому обліку.

До якого саме центру комплектування звертатися

Юрій Айвазян пояснив, що військовослужбовцю робити у такій ситуації.

"Вам треба стати на військовий облік за місцем реєстрації", — підкреслив адвокат.

Щодо ж того, що військовий мав тимчасове відношення до іншого територіального центру комплектування, юрист зазначив: "Ваш ТЦК повинен сам зняти вас з обліку за місцем мобілізації".