Военный объяснил, почему демобилизация наступит только после войны

Воины ВСУ. Фото: Генштаб

Боевых командиров с опытом нельзя демобилизовать спустя 36 месяцев. Это может привести к ослаблению украинской обороны.

Такое мнение высказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в среду, 21 февраля.

Демобилизация наступит только после войны

Федоренко отметил, что отсутствие опытных защитников приведет к потере территорий. Он считает, что в целом демобилизация придет только после победы.

Лучшим выходом из ситуации командир считает формирование военного резерва. Также солдатам необходим доступ к ротации и отпускам.

Ранее мы сообщали, что на сайте президента появилась петиция с просьбой демобилизовать ФОП, самозанятых лиц и руководителей предприятий. В настоящее время она собрала 1319 голосов из необходимых 25 тысяч.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Внесенные изменения подвергаются критике со всех сторон, ведь некоторые пункты противоречат Конституции Украины.