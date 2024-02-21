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Військовий пояснив, чому демобілізація настане лише після війни

21 лютого 2024 08:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий пояснив, чому демобілізація настане лише після війни
Воїни ЗСУ. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бойових командирів з досвідом не можна демобілізувати через 36 місяців. Це може призвести до послаблення української оборони.

Таку думку висловив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко у середу, 21 лютого.

Демобілізація настане лише після війни

Федоренко зазначив, що відсутність досвідчених захисників призведе до втрати територій. Він вважає, що загалом демобілізація настане лише після перемоги.

Найкращим виходом з ситуації командир вважає формування військового резерву. Також солдатам необхідний доступ до ротації та відпусток.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Президента зʼявилась петиція з проханням демобілізувати ФОПів, самозайнятих осіб та керівників підприємств. Наразі вона зібрала 1319 голосів з необхідних 25 000. 

Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Внесені зміни критикують з усіх сторін, адже деякі пункти суперечать Конституції України.

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