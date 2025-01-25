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Военный объяснил, как попасть в конкретную бригаду ВСУ

25 января 2025 02:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный рассказал, как украинцам попасть в конкретную бригаду ВСУ
Украинские военные на учениях. Иллюстративное фото: AFP
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается война и мобилизация, в связи с чем есть граждане, которые хотят попасть в конкретную бригаду. Для этого необходимо соблюсти два требования в правильном порядке.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель 43-й ОМБр, майор Сергей Скиданов.

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Во время эфира журналист спросила военного, правильна ли схема, что если человек хочет попасть в какую-то конкретную бригаду, в частности, 43-ю, тогда гражданин должен обратиться сначала в бригаду, а только потом в ТЦК, а не наоборот. На это военный подтвердил логику в вопросе ведущей.

"Да, абсолютно правильно вы говорите, да. К каждому кандидату, который изъявил проходить службу в 43-й бригаде, прикрепляется персональный рекрутер, который его доводит и отвечает на его вопросы 24/7. У людей много вопросов: "а куда мне пойти, в какой ТЦК", "где мне пройти какого-то врача", "а у меня, например, потеряно водительское удостоверение", а он идет на водителя. Такие случаи бывают и рекрутеры с этим помогают, направляют туда куда надо", — резюмировал Сергей Скиданов.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким поддерживает мобилизацию украинцев с 18 лет. Он аргументирует это тем, что люди в возрасте с 18 до 25 являются физически сильными, быстро адаптируются к технологиям и показывают высокую эффективность в боевых действиях.

В то же время Ким отметил, что это решение сложное и противоречивое.
Также мы писали, что под мобилизацию могут попасть аспиранты. Для этого есть несколько условий.

ВСУ Бригада мобилизация война в Украине фронт военная служба

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