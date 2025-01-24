Мобілізація в Україні 2025 — за яких підстав аспірант не може отримати відстрочку

Чоловік вивчає документи. Фото: depositphotos.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку веде проти нашої країни Росія. У цей період на військову службу до лав ЗСУ мобілізують військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Під призов можуть потрапити й аспіранти.

За яких саме підстав це можливо, пояснили фахівці на порталі АО "Бачинський Та Партнери".

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Коли можлива мобілізація аспірантів

Так, за словами адвокатів, ще у травні 2024 року Верховною Радою України було ухвалено закон №10449, який вніс зміни до правил мобілізації студентів і аспірантів під час воєнного стану.

Цей документ передбачає, що аспіранти, які навчаються на денній формі, мають право оформити відстрочку на весь період їхнього навчання в аспірантурі.

Проте є підстави, коли отримання відстрочки неможливе. Це може статися якщо:

Аспірант здобуває військову або суміжну з нацбезпекою спеціальність. Аспірант навчається на заочній формі (зазначимо, що на сьогодні вступити на денну та дуальну форми навчання за контрактом неможливо).

Також правознавці зазначили, що за особистою заявою самого аспіранта про мобілізацію до війська можна призвати його достроково.

Після того як аспіранти захистили дисертацію та фактично завершили навчання, вони підлягають мобілізації на загальних підставах.

Аспірант на навчанні. Фото: depositphotos.com

Коли є ризик не отримати відстрочку — важливий нюанс

Відстрочку мають право оформити аспіранти, які вже склали вступні іспити та фактично зараховані на денну форму навчання. Тобто в навчальному закладі вже виданий наказ про зарахування.

Якщо ж особа тільки подала заяву на вступ до аспірантури або щойно склала іспит і, відповідно, у навчальному закладі ще немає наказу про зарахування на навчання, то таку людину можуть мобілізувати.

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