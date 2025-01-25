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Військовий пояснив, як потрапити у конкретну бригада ЗСУ

25 січня 2025 02:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий розповів, як українцям потрапити до конкретної бригади ЗСУ
Українські військові на навчаннях. Ілюстративне фото: AFP
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває війна і мобілізація, у зв'язку з чим є громадяни, які хочуть потрапити до конкретної бригади. Для цього необхідно дотриматися двох вимог у правильному порядку.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів представник 43-ї ОМБр, майор Сергій Скіданов.

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Під час ефіру журналіст спитала військового, чи правильна схема, що якщо людина хоче потрапити до якоїсь конкретної бригади, зокрема, 43-ої, тоді громадянин має звернутися спочатку до бригади, а лише потім до ТЦК, а не навпаки. На це військовий підтвердив логіку у питанні ведучої.

"Так, абсолютно правильно ви кажете, так. До кожного кандидата, який виявив проходити службу в 43-й бригаді, прикріплюється персональний рекрутер, котрий його доводить і відповідає на його питання 24/7. У людей багато питань: "а куди мені піти, в який ТЦК", "де мені пройти якогось лікаря", "а в мене, наприклад, втрачене водійське посвідчення", а він іде на водія. Такі випадки бувають і рекрутери з цим допомогають, направляють туди куди треба", — резюмував Сергій Скіданов.

Нагадаємо, що глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримує мобілізацію українців з 18 років. Він аргументує це тим, що люди у віці з 18 до 25 є фізично сильними, швидко адаптуються до технологій і показують високу ефективність у бойових діях. Водночас Кім зазначив, що це рішення складне і суперечливе.

Також ми писали, що під мобілізацію можуть потрапити аспіранти. Для цього є декілька умов.

ЗСУ Бригада мобілізація війна в Україні фронт військова служба

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