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Главная Мобилизация Военный объяснил, зачем готовить подростков к нацсопротивлению

Военный объяснил, зачем готовить подростков к нацсопротивлению

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:49
Швыдкий поддержал расширенную допризывную подготовку юношей
Ученикам показывают оружие. Фото: Львовский ОТЦК

Начальник отделения рекрутинга Денис Швыдкий поддержал внедрение расширенной допризывной подготовки для молодежи. По его словам, сейчас эта программа является чрезвычайно актуальной и нужной — она не только формирует важные навыки, но и помогает подросткам осознать суть военного дела и его значение.

Об этом он сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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"Я думаю, что это очень будет эффективно и очень нужно в настоящее время программы, ее надо выполнять. Уже ребята с этого года, им будет это интересно и это будет закладываться где-то у них в памяти, какие-то конкретные уже навыки. И они будут понимать, для чего это, что это такое, почему это делается, как это надо делать", — отметил Швыдкий.

Он напомнил, что ранее школьники начинали изучать основы военной подготовки уже с 8-9 класса, и сейчас речь идет о более полной и развернутой программе, цель которой — не только обучение, но и формирование патриотического мировоззрения.

Швыдкий также отметил, что в условиях войны общество должно осознавать реальность, в которой находится государство.

"Но если сейчас какое-то противоречие по этому поводу получается, то в целом обществу надо понимать, что у нас происходит в стране, что у нас война. И, к сожалению, не все это осознают. Во время Второй мировой войны людей призывали с 14 лет, вообще всех, кто мог держать оружие. В Германии призывали людей с 12 лет", — подчеркнул он.

Чиновник привел пример Швейцарии, которая после 200 лет нейтралитета восстанавливает оборонительные сооружения и готовится к возможной мобилизации. По его мнению, это демонстрирует, что даже стабильные страны Европы реагируют на новые вызовы.

"Чем быстрее общество поймет, что у нас действительно война, и для этого все это делается — тем быстрее мы себя приблизим к победе", — подытожил Швыдкий.

Напомним, в Минобороны заявили, что военную подготовку введут и для молодежи с 14 лет.

Также в ВСУ прокомментировали необходимость мобилизации и обратились к гражданам.

школы подростки Украина мобилизация война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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