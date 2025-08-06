Швидкий підтримав розширену допризовну підготовку юнаків

Учням показують зброю. Фото: Львівський ОТЦК

Начальник відділення рекрутингу Денис Швидкий підтримав впровадження розширеної допризовної підготовки для молоді. За його словами, нині ця програма є надзвичайно актуальною та потрібною — вона не лише формує важливі навички, а й допомагає підліткам усвідомити суть військової справи та її значення.

Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE.

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"Я думаю, що це дуже буде ефективно і дуже потрібно на теперішній час програми, її треба виконувати. Вже хлопці з цього року, їм буде це цікаво і це буде закладатися десь в них в пам'яті, якісь конкретні вже навички. І вони будуть розуміти, для чого це, що це таке, чому це робиться, як це треба робити", — зазначив Швидкий.

Він нагадав, що раніше школярі починали вивчати основи військової підготовки вже з 8–9 класу, і зараз йдеться про більш повну та розгорнуту програму, яка має на меті не лише навчання, а й формування патріотичного світогляду.

Швидкий також наголосив, що в умовах війни суспільство має усвідомлювати реальність, в якій перебуває держава.

"Але якщо зараз якась суперечність стосовно цього виходить, то загалом суспільству треба розуміти, що у нас відбувається в країні, що у нас війна. І, на жаль, не всі це усвідомлюють. Під час Другої світової війни людей призивали із 14 років, взагалі всіх, хто міг тримати зброю. В Німеччині призивали людей із 12 років", — наголосив він.

Посадовець навів приклад Швейцарії, яка після 200 років нейтралітету відновлює оборонні споруди та готується до можливої мобілізації. На його думку, це демонструє, що навіть стабільні країни Європи реагують на нові виклики.

"Чим швидше суспільство зрозуміє, що в нас дійсно війна, і для цього все це робиться — тим швидше ми себе наблизимо до перемоги", — підсумував Швидкий.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що військову підготовку запровадять і для молоді з 14 років.

Також в ЗСУ прокоментували необхідність мобілізації та звернулися до громадян.