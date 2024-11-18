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Военный рассказал, как нужно мобилизовать 18-летних на фронт

18 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Военный объяснил, каким образом привлечь в армию людей младше 25 лет
Взятие на военный учет. Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП/Facebook
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине все военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет подлежат мобилизации. Те, кто младше этого возраста, не могут быть принудительно мобилизованы, но существует вариант добровольной службы.

Как добиться такого результата, рассказ боец Третьей ОШБр с позывным "Тунец", сообщает издание "Знай.UA".

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По словам бойца, защищать страну от врага должны те, кто сам к этому стремится. В ином случае, когда речь идет о принудительной службе, это больше похоже на рабство.

"Тунец" отметил, что каждый мужчина должен глубже осознать свое стремление к участию в защите страны. По его мнению, государству следует активнее разъяснять условия службы и предоставляемые возможности для военных. Например, в его бригаде бойцы полностью обеспечены всем необходимым — от бронежилетов до курток. Такое внимание к экипировке может стать сильным стимулом для добровольного вступления в армию.

Кроме того, он убежден, что Украине необходимо запустить эффективную информационную кампанию, которая способна продемонстрировать, что служба в армии — это не только опасность, но и символ единства, взаимопомощи и братства.

"Армия — это не только смерть и слезы, но и шутки, теплые отношения, общая цель", — подчеркнул он.

По его словам, именно такие сигналы должны быть донесены народу, чтобы осознать важность защиты своей территории.

Военный уверен, что вклад каждого человека в общее дело уникален: одни трудятся в тылу, другие стоят на передовой. Однако без страны невозможно сохранить ее граждан. Именно поэтому он призывает мужчин не откладывать решение и не дожидаться повестки от ТЦК, а проявлять инициативу и самостоятельно вступать в ряды защитников Украины.

Напомним, что в Украине на военный учет должны становиться все мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, приписанные к призывному участку. Несмотря на то, что они не подлежат мобилизации, есть случаи, когда подростки выезжают за границу или избегают приписного, чтобы в будущем не быть мобилизованными.

Также мы писали, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако некоторым категориям при наличии необходимых документов все же можно пересекать границу. Такая возможность есть и для студентов.

ВСУ Украина мобилизация война в Украине фронт ситуация на фронте

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