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Військовий розповів, як треба мобілізувати 18-річних на фронт

18 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Військовий пояснив, яким чином залучити до армії людей молодших 25 років
Взяття на військовий облік. Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП/Facebook
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні всі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації. Ті, хто молодший за цей вік, не можуть бути примусово мобілізовані, але існує варіант добровільної служби.

Як досягти такого результату, розповідь боєць Третьої ОШБр із позивним "Тунець", повідомляє видання "Знай.UA".

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За словами бійця, захищати країну від ворога мають ті, хто сам цього прагне. В іншому випадку, коли мова йде про примусову службу, це більше схоже на рабство.

"Тунець" зазначив, що кожен чоловік має глибше усвідомити своє прагнення до участі у захисті країни. На його думку, державі слід активніше роз'яснювати умови служби та можливості для військових. Наприклад, у його бригаді бійці повністю забезпечені всім необхідним — від бронежилетів до курток. Така увага до екіпірування може стати сильним стимулом для добровільного вступу до армії.

Крім того, він переконаний, що Україні необхідно запустити ефективну інформаційну кампанію, яка здатна продемонструвати, що служба в армії — це не лише небезпека, а й символ єдності, взаємодопомоги та братерства.

"Армія — це не тільки смерть і сльози, а й жарти, теплі відносини, спільна мета", — наголосив він.

За його словами, саме такі сигнали мають бути донесені до народу, щоб усвідомити важливість захисту своєї території.

Військовий упевнений, що внесок кожної людини у спільну справу унікальний: одні працюють у тилу, інші стоять на передовій. Проте, без країни неможливо зберегти її громадян. Саме тому він закликає чоловіків не відкладати рішення і не чекати повістки від ТЦК, а виявляти ініціативу та самостійно вступати до лав захисників України.

Нагадаємо, що в Україні на військовий облік мають ставати всі чоловіки віком від 16 до 25 років, приписані до призовної дільниці. Незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації, є випадки, коли підлітки виїжджають за кордон або уникають приписного, щоб у майбутньому не бути мобілізованими.

Також ми писали, що під час дії військового стану та загальної мобілізації для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Однак деяким категоріям за наявності необхідних документів все ж таки можна перетинати кордони. Така можливість є і студентам.

ЗСУ Україна мобілізація війна в Україні фронт ситуація на фронті

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