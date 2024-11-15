Выезд мужчин из Украины — кому из студентов разрешат пересечь границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако некоторым категориям при наличии необходимых документов все же можно пересекать границу. Такая возможность есть и для студентов.

Кто именно из студентов-мужчин может выезжать за границу и при каких условиях, сообщил Правительственный портал.

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Кто может выехать за границу из студентов

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02 апреля 2024 № 366 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", мужчины-студенты имеют право на выезд за границу для стажировки в рамках программ академической мобильности.

Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:

иметь возраст от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;

стать участником академической мобильности на семестр;

учиться на дневной форме;

получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Им нужно собрать необходимые документы, в частности:

э-билет студента;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-учетный документ;

справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кроме них, выезжать за границу могут:

курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);

студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).

Ранее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 ноября 2024 года.

Напомним, мы сообщали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины.

Также мы информировали, какие требования выезда за границу действуют для забронированных мужчин.