Выезд мужчин из Украины — кому из студентов разрешат пересечь границу

Кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и какие условия
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако некоторым категориям при наличии необходимых документов все же можно пересекать границу. Такая возможность есть и для студентов.
Кто именно из студентов-мужчин может выезжать за границу и при каких условиях, сообщил Правительственный портал.
Кто может выехать за границу из студентов
Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02 апреля 2024 № 366 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", мужчины-студенты имеют право на выезд за границу для стажировки в рамках программ академической мобильности.
Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:
- иметь возраст от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности на семестр;
- учиться на дневной форме;
- получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Им нужно собрать необходимые документы, в частности:
- э-билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-учетный документ;
- справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.
Кроме них, выезжать за границу могут:
- курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);
- студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).
Ранее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 ноября 2024 года.
Напомним, мы сообщали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины.
Также мы информировали, какие требования выезда за границу действуют для забронированных мужчин.
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