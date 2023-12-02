Военный рассказал, как университеты и торговые центры помогают уклонистам

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тымочко. Фото: ТРК Перший Західний

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тымочко назвал причины недостаточного количества военнослужащих на фронте. По его словам, это происходит именно из-за уклонения от призыва, которому помогают высшие учебные заведения и торговые центры, которые бронируют работников.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Ми-Україна".

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Тимочко отметил, что украинские университеты набирают студентов, а торговые центры злоупотребляют "броней" своих работников.

Он считает, что вузы в течение года набирают студентов на "непонятные факультеты".

В свою очередь, в торговых центрах трудоустраивают как можно больше сотрудников на минимальную ставку.

"Говорю по опыту, когда приходишь в торговый центр большой, а там на должность грузчика, которая под "броней", 4-5 человек, по 0,25 ставки. Это злоупотребление. Сколько людей захотят на 0,25 ставки работать?" — сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Напомним, в Запорожье недавно начались усиленные мобилизационные действия, в ходе которых сотрудники ТЦК и представители "Муниципального караула" проводят проверки по домам военнообязанных. Это делается для оповещения мужчин, которые должны прийти в военные комиссариаты, чтобы проверить свои данные.