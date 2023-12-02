Військовий розповів, як університети й торгові центри допомагають ухилянтам

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Фото: ТРК Перший Західний

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко назвав причини недостатньої кількості військовослужбовців на фронті. За його словами, це стається саме через ухилення від призову, якому допомагають вищі навчальні заклади й торгові центри, які бронюють працівників.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Зловживання становищем

Тимочко зауважив, що українські університети набирають студентів, а торгові центри зловживають "бронею" своїх працівників.

Він вважає, що ВНЗ впродовж року набирають студентів на "незрозумілі факультети".

Своєю чергою, у торгових центрах працевлаштовують якомога більше співробітників на мінімальну ставку.

"Кажу з досвіду, коли приходиш у торговий центр великий, а там на посаду вантажника, яка під "бронею", 4-5 людей, по 0,25 ставки. Це зловживання. Скільки людей захочуть на 0,25 ставки працювати?" — сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, у Запоріжжі нещодавно почалися посилені мобілізаційні дії, під час яких співробітники ТЦК та представники "Муніципальної варти" проводять перевірки по будинках військовозобов'язаних. Це робиться для оповіщення чоловіків, які мають прийти у військові комісаріати для перевірки своїх даних.