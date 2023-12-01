В Україні продовжують вручати повістки військовозобов'язаним. Зокрема, по-новому їх вручають у Запоріжжі - що відомо

Працівники ТЦК прийшли до призовника. Фото: Армія.Inform

В Україні продовжують вручати повістки військовозобов'язаним. Зокрема, посилили мобілізацію у Запоріжжі. Там працівники військкоматів разом із представниками "Муніципальної варти" роблять поквартирний обхід призовників, під час якого працівники ТЦК виписують повістки.

Подробиці так званих обходів розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк у коментарі для ТСН.ua.

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Власюк пояснює, що головне завдання таких змін — оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитися до ТЦК та звірити там свої дані.

"Йде війна, а наш прямий обов’язок — допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК, — каже Олександр Власюк.

Йдеться насамперед про тих чоловіків, які протягом дії воєнного стану з якихось причин не з’явилися до ТЦК.

При цьому, зазначає Власюк, представники міської ради не мають вручати повістки та залучені для того, щоб можливі словесні конфлікти не перетворювалися в бійки.

"Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це — повноваження ТЦК. Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ", — додає заступник міського голови Запоріжжя.

Як уточнили в "Муніципальній варті", їхні працівники не видавали і не видають повісток.

"Ми маємо право лише забезпечувати громадський порядок під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки оповіщення військовозобовʼязаних на території міста Запоріжжя", — уточнили в "Муніципальній варті".

Адвокат про мобілізацію в Запоріжжі

За словами адвоката Ростислава Кравця, крім представників ТЦК та "Муніципальної варти", не мають права вручати повістки навіть працівники поліції.

"Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла. В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке стається — це незаконне проникнення", — пояснює Кравець.

Нагадаємо, нардеп-військовослужбовець ЗСУ від партії "Голос" Роман Костенко назвав мобілізацію несправедливою. Він заявив, що якщо громадяни України призовного віку виконуватимуть свій обов'язок перед Батьківщиною та підуть воювати, а не ухилятися, то жодних проблем з мобілізацією не буде.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Зокрема, там обговорили пропозиції щодо змін у проведенні мобілізації.