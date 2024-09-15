Военный рассказал, какие изменения необходимы в законе о мобилизации

Мужчины выстроились в ряды. Фото: nikvesti.com

В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Но для того чтобы мобилизация была эффективной, необходимо доработать несколько вопросов.

Об этом в комментарии 24 канала заявил ветеран войны с Россией Евгений Дикий.

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Что необходимо доработать по мнению военного

Дикий отметил, что закон о мобилизации позволил упорядочить военный учет в Украине. Это решение уже посодействовало тому, что многие вспомнили о своем долге и пошли его выполнять.

Однако проблема в том, что закон не усилил ответственность за уклонение от военного учета.

Кроме того, новый закон о мобилизации не установил предельный срок службы для тех, кто уже находится на фронте и защищает Украину от оккупантов почти 3 года.

"Это, по моему мнению, две критические вещи, необходимые для того, чтобы мобилизация окончательно заработала. Я не исключаю, что осенью придется это делать", — подчеркнул ветеран войны с РФ.