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Скільки платять мобілізованим під час навчання — у ЗСУ назвали суму

14 вересня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які виплати отримують мобілізовані під час навчання
Виплати мобілізованим до лав ЗСУ українцям. Колаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. Кожен, кого призвали, має пройти навчання, яке триває від 1 до 3 місяців. У цей період громадянам також передбачені виплати. 

Скільки платять мобілізованим громадянам, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 канал

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Так, він зауважив, що, звичайно, мобілізовані особи, які лише проходять навчання, отримують менші виплати, ніж військовослужбовці, які вже виконують спеціальні бойові завдання. 

Так, законодавством передбачено, що під час навчання заробітна плата для чоловіків становить 20 тисяч гривень.

 

Мобілізація в Україні 2024 — які виплати отримують мобілізовані під час навчання
Виплати мобілізованим до лав ЗСУ українцям. Колаж: Новини.LIVE

Після того, як мобілізований завершує навчання та відправляється до місця виконання завдань, зарплата може зростати. Військові, які виконують бойові завдання, отримують до 120 тисяч гривень щомісяця. Точна сума виплат залежить від місця служби та обсягу роботи.

При цьому слід зазначити, що з 2024 року з'явилися щомісячні додаткові виплати для військових, які становлять 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень,залежно від завдань та умов служби.

Раніше ми повідомляли, хто з мобілізованих українців може отримати одноразову грошову допомогу та на яку суму можна розраховувати.  

Нагадаємо, ми писали, які права мають мобілізовані та чим зобов'язана забезпечувати їх держава.

Також ми інформували, що робити мобілізованим, якщо їхні права порушили.

війна виплати ЗСУ мобілізація зарплатня

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