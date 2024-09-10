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Военный рассказал, в чем преимущество мобилизации осужденных

10 сентября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация осужденных в Украине — военный рассказал о преимуществах
Осужденные. Фото: zib.com.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В связи с полномасштабной войной в Украине и необходимостью людей на фронте в этом году вступил в силу закон о мобилизации заключенных. Военные оценивают нововведения положительно и считают, что это правильное и полезное решение.

Почему это так, в интервью NV объяснил сержант новосозданного батальона "Шквал" 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Чечен".

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В издании сообщили, что мужчина служит в армии с 2022 года, со времени создания 5-й ОШБ. В 2023 году он получил ранение, но после лечения вернулся в бригаду, ставшую одной из первых, где привлекли к мобилизации "спецконтингент". "Чечен" сразу получил одну из ключевых должностей в подготовке новобранцев и штурмовых подразделений.

Почему военные поддерживают мобилизацию заключенных

NV объяснило, что "спецконтингентом" официально называют мобилизованных украинцев, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, но в бригаде почти никто не использует этот термин. Также в батальоне не употребляют слова "зеки" или "арестанты". Вместо этого новых солдат называют "зайчиками", поскольку на шевроне и логотипе батальона "Шквал" изображен заяц.

"Я когда начинаю рассказывать, что наш личный состав более мотивирован, чем среднестатистические мобилизованные последней волны, люди удивляются. Но это так. Мобилизированные тоже бывают разные, встречаются мотивированные люди, но их все меньше. Все видели случаи с мобилизацией через автобусы ТЦК и т.д. .У кого будет больше мотивации — у осужденного, который добровольно принял решение вступить в батальон и был ознакомлен с тем, что его ждет, или у человека, которого, условно говоря, схватили по дороге из хлебного магазина?" — подчеркнул "Чечен".

Как отмечает журналист, во время беседы с главным сержантом батальона опровергается один из самых распространенных мифов о мобилизации осужденных — что они якобы стремятся бежать из тюрьмы, а не защищать свою страну.

"Чечен" рассказал, что большая часть личного состава их бригады — это те, кому оставалось сидеть в тюрьме один год или меньше. До этого они отбыли наказание уже 3-5 лет. Также в бригаде есть те, кому оставалось отбывать наказание в течение нескольких месяцев.

Более того, были и те, кто писал заявления руководству учреждений, где были наказаны, с просьбой дать возможность мобилизоваться еще в 2022 и 2023 годах, когда еще не было закона.

"Если мы считаем, что у них нет никакой мотивации и правильных убеждений, а путем мобилизации они пытаются просто "убежать" от тюрьмы, то как объяснить случаи, когда человек добровольно идет к нам, хотя мог за 6-8 недель выйти на свободу? И учтите, что к нам идут не изгороди красить", — сказал "Чечен".

Боец с улыбкой вспоминает, как оккупанты начинают придумывать фейки о "карателях" ВСУ, которые якобы контролируют и подавляют освобожденных заключенных, а "заградительные отряды" гонят их в бой. Он отмечает, что эти утверждения являются частью русской информационной войны и дезинформации.

"Нужно понимать, что это люди, которые официально подписали контракт с Вооруженными Силами Украины. Более того, их контракт ровно такой же, как и мой, как и любого военнослужащего. Там есть только один пункт, отличающийся и имеющий отношение к определенных ограничений, которые наложены на освобожденных. Это абсолютно адекватные ограничения по поводу отсутствия отпуска определенное время, постоянного пребывания в месте постоянной дислокации батальона и так далее. Очевидно, что человек не может мобилизоваться, а на следующий день сесть на автобус и поехать куда-то. Но конечно, никто не водит этих бойцов в кандалах или под дулами автоматов, такого нет ни в коем случае", — подчеркнул главный сержант.

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