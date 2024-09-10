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Військовий розповів, в чому перевага мобілізації засуджених

10 вересня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобилизация осужденных в Украине — военный рассказал о преимуществах
Засуджені. Фото: zib.com.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні та необхідністю людей на фронті в цьому році у силу вступив закон про мобілізацію ув'язнених. Військові оцінюють нововведення позитивно та вважають, що це правильне та корисне рішення.

Чому це так, в інтерв'ю NV пояснив сержант новоствореного батальйону "Шквал" 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Чечен".

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У виданні повідомили, що чоловік служить у війську з 2022 року, з часу створення 5-ї ОШБ. У 2023 році він зазнав поранення, але після лікування повернувся до бригади, яка стала однією з перших, де залучили до мобілізації "спецконтингент". "Чечен" відразу отримав одну з ключових посад у підготовці новобранців і штурмових підрозділів.

Чому військові підтримують мобілізацію ув'язнених

NV пояснило, що "спецконтингентом" офіційно називають мобілізованих українців, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, але в бригаді майже ніхто не використовує цей термін. Також у батальйоні не вживають слів "зеки" чи "арештанти". Замість цього нових солдатів називають "зайчиками", оскільки на шевроні та логотипі батальйону "Шквал" зображений заєць.

"Я коли починаю розповідати, що наш особовий склад більш мотивований, ніж середньостатистичні мобілізовані останньої хвилі, люди дивуються. Але це так. Мобілізовані теж бувають різні, ще зустрічаються мотивовані люди, але їх все менше. Усі бачили випадки з мобілізацією через автобуси ТЦК тощо. У кого буде більше мотивації — у засудженого, який добровільно прийняв рішення вступити в батальйон і був ознайомлений з тим, що його чекає, чи у людини, яку, умовно кажучи, схопили по дорозі з хлібного магазину?" — підкреслив "Чечен".

Як зазначає журналіст, під час бесіди з головним сержантом батальйону спростовується один з найпоширеніших міфів про мобілізацію засуджених — що вони нібито прагнуть лише втекти з в'язниці, а не захищати свою країну.

"Чечен" розповів, що велика частина особового складу їх бригади це ті, кому залишалося сидіти у в'язниці один рік або менше. До цього вони відбули покарання вже 3-5 років. Також в бригаді є ті, кому залишалося відбувати покарання пару місяців.

Більш того, були і ті, хто писав заяви керівництву установ, де відбувалися покарання, з проханням дати можливість мобілізуватися ще у 2022 та 2023 роках, коли ще не було закону.

"Якщо ми вважаємо, що у них немає жодної мотивації та правильних переконань, а шляхом мобілізації вони намагаються просто "втекти" від тюрми, то як пояснити випадки, коли людина добровільно іде до нас, хоча могла за 6-8 тижнів вийти на волю? І врахуйте, що до нас ідуть не огорожі фарбувати", — сказав "Чечен".

Боєць з усмішкою згадує, як окупанти починають вигадувати фейки про "карателів" ЗСУ, які нібито контролюють і пригнічують звільнених в'язнів, а "загороджувальні загони" женуть їх у бій. Він зазначає, що ці твердження є частиною російської інформаційної війни та дезінформації.

"Треба розуміти, що це люди, які офіційно підписали контракт зі Збройними Силами України. Мало того, їхній контракт рівно такий самий, як і мій, як і будь-якого військовослужбовця. Там є лише один пункт, що відрізняється та має стосунок до певних обмежень, які накладені на звільнених. Це абсолютно адекватні обмеження щодо відсутності відпустки певний час, постійного перебування в місці постійної дислокації батальйону і таке інше. Очевидно, що людина не може мобілізуватися, а наступного дня сісти на автобус та поїхати кудись. Але звісно, ніхто не водить цих бійців в кайданах чи під дулами автоматів, такого немає в жодному разі", — наголосив головний сержант.

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