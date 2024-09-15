У мобилизованных украинцев отсутствует мотивация и надлежащая подготовка — детали от военного

Военный с позывным "Белый". Фото: скриншот с видео

Украинским подразделениям на Покровском направлении, которое сейчас является одним из самых тяжелых, не хватает людей. При этом прибывающие новобранцы часто не имеют ни нужной подготовки, ни мотивации.

Об этом рассказал инструктор 59-й ОМПБр, военный с позывным "Белый" в комментарии DW.

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Отсутствие мотивации у мобилизованных

Военный с позывным "Белый" подчеркнул, что уровень мотивации у мобилизованных очень низкий.

"Большинство попадающих к нам мобилизованных — это те, которых где-то поймали по дороге или в наливайках", — говорит он.

В то же время пехотинец с позывным "Север", тренирующий новобранцев 59-й бригады, оценивает их мотивацию более сдержанно.

"Есть старания, живость, огонь в глазах. Немного нашего, инструкторского, вмешательства — и все будет хорошо", — подчеркнул военный.

"Белый" говорит, что часть новобранцев самовольно покидают позиции. Они уходят, потому что устают сидеть. После этого такие люди без вести пропавшие.

"Даже бывают случаи, что позиции не обстреливались, но они просто устали там сидеть. Потом такие люди без вести пропавшие. Потому что ни к нам, ни на позиции они не возвращаются. И никто не знает, что с ними — или 200, или 300, или в плену. Такая ситуация, начиная с зимы", — объясняет инструктор.

По его словам, базовый курс военной подготовки не дает мобилизованным достаточно знаний, ведь они не знают пулеметов и гранатометов. Также во время обучения они часто не бросают гранаты.

"Максимум, что они делают, — отстреливают по 300-500 патронов. И это в одном из лучших учебных центров. Но в основном — 100, 200, а кто и 60 патронов. В учебных центрах люди занимаются в основном уборкой территории, копанием блиндажей и заступают в наряды", — добавил "Белый".