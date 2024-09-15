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Військовий заявив про низьку мотивацію мобілізованих воювати

15 вересня 2024 13:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У мобілізованих українців відсутня мотивація та належна підготовка — деталі від військового
Військовий із позивним "Білий". Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українським підрозділам на Покровському напрямку, який зараз є одним із найважчих, не вистачає людей. При цьому новобранці, які прибувають, часто не мають ані потрібної підготовки, ані мотивації.

Про це розповів інструктор 59-ї ОМПБр, військовий із позивним "Білий" у коментарі DW.

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Відсутність мотивації у мобілізованих

Військовий із позивним "Білий" наголосив, що рівень мотивації у мобілізованих дуже низький.

"Більшість мобілізованих, які до нас попадають, — це ті, яких десь зловили по дорозі або в наливайках", — каже він.

Водночас піхотинець із позивним "Сєвєр", який тренує новобранців 59-ї бригади, оцінює їхню мотивацію більш стримано.

"Є старання, жвавість, вогонь в очах. Трохи нашого, інструкторського, втручання — і все буде добре", — наголосив військовий.

"Білий" каже, що частина новобранців самовільно залишають позиції. Вони йдуть, бо втомлюються сидіти. Після цього такі люди безвісти зникли.

"Навіть бувають випадки, що позиції не обстрілювалися, але вони просто втомилися там сидіти. Потім такі люди безвісти зникли. Бо ні до нас, ні на позиції вони не повертаються. І ніхто не знає, що із ними — чи 200, чи 300, чи в полоні. Така ситуація, починаючи із зими", — пояснює інструктор.

За його словами, базовий курс військової підготовки не дає мобілізованим достатньо знань, адже вони не знають кулеметів та гранатометів. Також під час навчання вони часто не кидають гранати.

"Максимум, що вони роблять, — відстрілюють по 300-500 патронів. І це в одному з найкращих навчальних центрів. Але в основному — 100, 200, а хто й 60 патронів. У навчальних центрах люди займаються в основному прибиранням території, копанням бліндажів і заступають у наряди", — додав "Білий".

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