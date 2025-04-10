Военный ВСУ предложил разделять мобилизованных граждан на категории

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: 150 учебный центр Командования ТрО ВСУ

Базовую подготовку военных в Украине надо изменить. Во-первых, 45 дней для учений мало, во-вторых, мобилизованных надо разделять на категории исходя из нескольких факторов.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил старший лейтенант Александр Матяш, сообщает "Знай.UA".

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Военный объяснил, что 45 дней, которые сейчас отведены на базовую подготовку — это мало, чтобы из гражданского сделать эффективного военного.

Также по мнению Матяша, главная проблема в том, что всех мобилизованных граждан смешивают в одну группу, хотя это люди, которые имеют разный возраст, здоровье и мотивацию. Как результат, это создает хаос вместо единства.

Старший лейтенант убежден, что необходимо внедрить первичную селекцию, то есть распределение бойцов по определенным критериям и их дальнейшее обучение в компактных группах численностью 4-8 человек. Это даст возможность сформировать сплоченные подразделения еще на этапе подготовки, а уже после этого направлять их в бригады. Такая методика способствует адаптации военных друг к другу, определит лидеров и будет способствовать построению взаимного доверия.

Напомним, что бывшие военные ВСУ, которых проходили службу или были уволены, но зачислены в оперативный резерв — не имеют права получить бронь от мобилизации. Бронирования не будет даже в том случае, если лицо работает на критически важном для государства предприятии.

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