Колишні військові ЗСУ не мають права на бронь від мобілізації, якщо внесені до резерву

Юрист відповів, хто не зможе отримати бронь від мобілізації
Станом на квітень 2025 року в Україні триває загальна мобілізація. Деякі люди в країні мають право на відстрочку, але є категорія осіб, які ніяк не зможуть її отримати, навіть якщо працюватимуть на критично важливому для держави підприємстві.
Про це на порталі "Юристи.UA" розповів юрист Владислав Дерій.
Хто за жодних умов не має права на відстрочку
Відповідаючи на запитання одного з користувачів, юрист повідомив, що бронь не можуть отримати особи, які раніше проходили службу в ЗСУ, були звільнені й автоматично зараховані в оперативний резерв.
Річ у тім, що оперативний резерв ЗСУ формується з військовозобов'язаних із досвідом служби, зокрема отриманим після початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення вони залишаються частиною оборонного потенціалу країни і можуть бути мобілізовані повторно без чергового призову.
Як зазначив юрист Владислав Дерій, у 2023 році майже всі звільнені зі ЗСУ автоматично були включені в оперативний резерв. Це означає, що попри можливу зайнятість у критично важливих галузях, вони не підлягають бронюванню.
"На жаль, резервістів неможливо забронювати. Вони вже враховані в системі оборони і можуть бути викликані повторно в разі потреби", — підкреслив Дерій.
Бронювання співробітників вимагає обґрунтованого списку, погодженого з Міноборони та іншими відомствами. Схвалені кандидати тимчасово звільняються від призову. Однак включення до оперативного резерву юридично виключає можливість бронювання.
Резерв першої черги — це пріоритетний кадровий ресурс ЗСУ. У разі ескалації або необхідності доукомплектування підрозділів цих осіб можуть мобілізувати в найкоротші терміни. Навіть якщо колишній військовослужбовець працює у стратегічно важливій сфері, право на його бронювання не поширюється.
Нагадаємо, учора Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський погодився зі словами президента України про необхідність щомісяця мобілізувати 30 тисяч громадян.
Також у Міноборони України вчора знову нагадали, що громадяни, яких раніше було визнано обмежено спорідненими, мають обов'язково повторно пройти ВЛК до 5 червня. Зокрема, йдеться про тих, хто отримав статус про обмежену придатність до 4 травня 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!