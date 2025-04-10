Колишні військові ЗСУ не мають права на бронь від мобілізації, якщо внесені до резерву

Оформлення відстрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Станом на квітень 2025 року в Україні триває загальна мобілізація. Деякі люди в країні мають право на відстрочку, але є категорія осіб, які ніяк не зможуть її отримати, навіть якщо працюватимуть на критично важливому для держави підприємстві.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів юрист Владислав Дерій.

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Відповідаючи на запитання одного з користувачів, юрист повідомив, що бронь не можуть отримати особи, які раніше проходили службу в ЗСУ, були звільнені й автоматично зараховані в оперативний резерв.

Річ у тім, що оперативний резерв ЗСУ формується з військовозобов'язаних із досвідом служби, зокрема отриманим після початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення вони залишаються частиною оборонного потенціалу країни і можуть бути мобілізовані повторно без чергового призову.

Як зазначив юрист Владислав Дерій, у 2023 році майже всі звільнені зі ЗСУ автоматично були включені в оперативний резерв. Це означає, що попри можливу зайнятість у критично важливих галузях, вони не підлягають бронюванню.

"На жаль, резервістів неможливо забронювати. Вони вже враховані в системі оборони і можуть бути викликані повторно в разі потреби", — підкреслив Дерій.

Бронювання співробітників вимагає обґрунтованого списку, погодженого з Міноборони та іншими відомствами. Схвалені кандидати тимчасово звільняються від призову. Однак включення до оперативного резерву юридично виключає можливість бронювання.

Резерв першої черги — це пріоритетний кадровий ресурс ЗСУ. У разі ескалації або необхідності доукомплектування підрозділів цих осіб можуть мобілізувати в найкоротші терміни. Навіть якщо колишній військовослужбовець працює у стратегічно важливій сфері, право на його бронювання не поширюється.

Нагадаємо, учора Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський погодився зі словами президента України про необхідність щомісяця мобілізувати 30 тисяч громадян.

Також у Міноборони України вчора знову нагадали, що громадяни, яких раніше було визнано обмежено спорідненими, мають обов'язково повторно пройти ВЛК до 5 червня. Зокрема, йдеться про тих, хто отримав статус про обмежену придатність до 4 травня 2024 року.