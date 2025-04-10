Військовий ЗСУ запропонував розділяти мобілізованих громадян на категорії

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

Базову підготовку військових в Україні треба змінити. По-перше, 45 днів для навчань замало, по-друге, мобілізованих треба розділяти на категорії виходячи з декількох факторів.

Про це в ефірі "Еспрессо" заявив старший лейтенант Олександр Матяш, повідомляє "Знай.UA".

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Військовий пояснив, що 45 днів, які нині відведено на базову підготовку — це замало, щоб з цивільного зробити ефективного військового.

Також на думку Матяша, головна проблема в тому, що всіх мобілізованих громадян змішують в одну групу, хоча це люди, які мають різний вік, здоров'я та мотивацію. Як результат, це створює хаос замість єдності.

Старший лейтенант переконаний, що необхідно впровадити первинну селекцію, тобто розподіл бійців за певними критеріями та їх подальше навчання у компактних групах чисельністю 4-8 осіб. Це дасть можливість сформувати згуртовані підрозділи ще на етапі підготовки, а вже після цього направляти їх у бригади. Така методика сприяє адаптації військових один до одного, визначить лідерів і сприятиме побудові взаємної довіри.

Нагадаємо, що колишні військові ЗСУ, яких проходили службу чи були звільнені, але зараховані в оперативний резерв — не мають права отримати бронь від мобілізації. Бронювання не буде навіть в тому випадку, якщо особа працює на критично важливому для держави підприємстві.

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