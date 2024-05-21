Военный ВСУ объяснил, в чем жестокая несправедливость закона о мобилизации

Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный, заместитель командира десантно-штурмового батальона Алексей Тарасенко заявил, что чувствуется сильная несправедливость в отношении некоторых защитников. По его словам, это связано с тем, что новый закон о мобилизации не предусматривает демобилизацию.

Об этом Алексей Тарасенко рассказал в комментарии Associated Press, опубликованном в воскресенье, 19 мая.

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"Ощущается жестокая несправедливость в отношении людей, воюющих два года, и, конечно, это очень негативно влияет на психологическое состояние бойцов и их семей", — отметил военный.

По его словам, несмотря на усталость, его собратья поняли мнение генералов.

"Мы уже видим, сколько не хватает людей, особенно профессиональных войск в частях. И просто позволять демобилизоваться таким профессиональным людям, которые многое пережили, было бы неправильно", — добавил Тарасенко.

Напомним, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман предложил скорый вариант решения проблемы демобилизации. По его словам, людям, много лет повоевавшим, нужно дать время отдохнуть.

В свою очередь в Верховной Раде рассказали, какие шансы есть у военных на демобилизацию во время военного положения.