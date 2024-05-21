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Військовий ЗСУ пояснив, у чому жорстока несправедливість закону про мобілізацію

21 травня 2024 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військовий ЗСУ пояснив, у чому жорстока несправедливість закону про мобілізацію
Військовий Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український військовий, заступник командира десантно-штурмового батальйону Олексій Тарасенко заявив, що відчувається сильна несправедливість щодо деяких захисників. За його словами, це пов'язано з тим, що новий закон про мобілізацію не передбачає демобілізацію.

Про це Олексій Тарасенко розповів в коментарі Associated Press, опублікованому в неділю, 19 травня.

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"Відчувається жорстока несправедливість щодо людей, які воюють два роки, і, звісно, це дуже негативно впливає на психологічний стан бійців та їхніх родин", — зазначив військовий. 

За його словами, попри втому, його побратими зрозуміли думку генералів.

"Ми вже бачимо, скільки не вистачає людей, особливо професійних військ у частинах. І просто дозволяти демобілізуватися таким професійним людям, які багато пережили, було б неправильно", — додав Тарасенко.

Нагадаємо, що військовий оглядач, майор запасу Олексій  Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації. За його словами, людям, які багато років повоювали, треба дати час перепочити.

Своєю чергою у Верховній Раді розповіли, які шанси є у військових на демобілізацію під час воєнного стану.

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