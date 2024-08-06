Направление на ВЛК – когда решение ТЦК о военно-врачебной комиссии неправомерно

Военнообязанный на комиссии в ТЦК. Фото: Facebook Одесского ТЦК и СП

После обновления военно-учетных данных гражданина могут отправить на военно-врачебную комиссию. Но есть две ситуации, в которых направление на ВВК незаконно.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Обновление данных и военно-врачебная комиссия

В текущем, 2024 году, военнообязанные граждане Украины прошли масштабный процесс обновления военно-учетных данных.

Часть этих граждан была отправлена после обновления данных на военно-врачебные комиссии.

Кого не могут отправить на ВВК

Но далеко не все военнообязанные граждане в территориальном центре комплектования могут быть направлены на ВВК.

В двух вариантах это запрещено:

а) когда человек подал заявление на отсрочку, то до момента принятия решения комиссией ТЦК его не могут направить на ВВК;

б) когда комиссия ВВК вынесла решение об отсрочке, то до окончания срока действия отсрочки человека не могут направить на ВВК.

Во всех других ситуациях направление на военно-врачебную комиссию вполне законно.

Напомним, мы ранее писали, какие действия сотрудников ТЦК незаконны.

Также мы сообщали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.