Направление на ВЛК – когда решение ТЦК о военно-врачебной комиссии неправомерно

Военно-врачебная комиссия — две ситуации, когда граждан не могут отправить на ВВК
После обновления военно-учетных данных гражданина могут отправить на военно-врачебную комиссию. Но есть две ситуации, в которых направление на ВВК незаконно.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.
Обновление данных и военно-врачебная комиссия
В текущем, 2024 году, военнообязанные граждане Украины прошли масштабный процесс обновления военно-учетных данных.
Часть этих граждан была отправлена после обновления данных на военно-врачебные комиссии.
Кого не могут отправить на ВВК
Но далеко не все военнообязанные граждане в территориальном центре комплектования могут быть направлены на ВВК.
В двух вариантах это запрещено:
- а) когда человек подал заявление на отсрочку, то до момента принятия решения комиссией ТЦК его не могут направить на ВВК;
- б) когда комиссия ВВК вынесла решение об отсрочке, то до окончания срока действия отсрочки человека не могут направить на ВВК.
Во всех других ситуациях направление на военно-врачебную комиссию вполне законно.
Напомним, мы ранее писали, какие действия сотрудников ТЦК незаконны.
Также мы сообщали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.
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