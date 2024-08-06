Направлення на ВЛК - коли рішення ТЦК про військово-лікарську комісію неправомірне

Військово-лікарська комісія — дві ситуації, коли громадян не можуть відправити на ВЛК
Після оновлення військово-облікових даних громадянина можуть відправити на військово-лікарську комісію. Але є дві ситуації, в яких направлення на ВЛК є незаконним.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.
Оновлення даних та військово-лікарська комісія
У поточному, 2024 році, військовозобов’язані громадяни України пройшли масштабний процес оновлення військово-облікових даних.
Частина цих громадян була відправлена після оновлення даних на військово-лікарські комісії.
Кого не можуть відправити на ВЛК
Та далеко не усіх військовозобов’язаних громадян у територіальному центрі комплектування можуть направити на ВЛК.
У двох варіантах це заборонено:
- а) коли людина подала заяву на відстрочку, то до моменту прийняття рішення комісією ТЦК її не можуть направити на ВЛК;
- б) коли комісія ВЛК винесла рішення про відстрочку — то до закінчення терміну дії відстрочки людину не можуть направити на ВЛК.
У всіх інших ситуаціях направлення на військово-лікарську комісію є цілком законним.
Нагадаємо, ми раніше писали, які дії співробітників ТЦК є незаконними.
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