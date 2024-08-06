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Військово-лікарська комісія — дві ситуації, коли громадян не можуть відправити на ВЛК

6 серпня 2024 20:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Направлення на ВЛК - коли рішення ТЦК про військово-лікарську комісію неправомірне
Військовозобов’язаний на комісії в ТЦК. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після оновлення військово-облікових даних громадянина можуть відправити на військово-лікарську комісію. Але є дві ситуації, в яких направлення на ВЛК є незаконним.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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У поточному, 2024 році, військовозобов’язані громадяни України пройшли масштабний процес оновлення військово-облікових даних.

Частина цих громадян була відправлена після оновлення даних на військово-лікарські комісії.

Кого не можуть відправити на ВЛК

Та далеко не усіх військовозобов’язаних громадян у територіальному центрі комплектування можуть направити на ВЛК.

У двох варіантах це заборонено:

  • а) коли людина подала заяву на відстрочку, то до моменту прийняття рішення комісією ТЦК її не можуть направити на ВЛК;
  • б) коли комісія ВЛК винесла рішення про відстрочку — то до закінчення терміну дії відстрочки людину не можуть направити на ВЛК.

У всіх інших ситуаціях направлення на військово-лікарську комісію є цілком законним.

Нагадаємо, ми раніше писали, які дії співробітників ТЦК є незаконними.

Також ми повідомляли, чи можна примусово доставляти в ТЦК затриманих за незаконний перетин кордону.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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