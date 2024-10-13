Прохождение ВВК в ВСУ – как часто это нужно делать

Военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию. Фото: dialog.ua

Военнослужащие, в отличие от военнообязанных, не должны проходить военно-врачебные комиссии в четко определенные временные промежутки. Военные проходят ВВК при болезни, травме или ранении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Военно-врачебную комиссию (ВВК) должны проходить все военнообязанные и военнослужащие, которые несут службу в Вооруженных силах Украины.

Так, военнообязанные обязаны проходить ВВК раз в пять лет в мирное время. А во время действия военного положения раз в год.

Когда проходят ВВК военнослужащие

У военнослужащих нет четко определенных временных рамок прохождения военно-врачебной комиссии, они проходят ВВК при необходимости.

"Военнослужащий должен походить ВВК по мере необходимости в случае болезни, травмы или ранения", — пояснил Евгений Александрович.

Напомним, мы писали ранее о том, обязательны ли ВВК для исключенных с воинского учета.

Добавим, что с 2024 года по решению Кабмина заключения ВВК могут приниматься без осмотра.