Прохождение ВВК в ВСУ – как часто это нужно делать

Военно-врачебные комиссии — когда их должны проходить в ВСУ
Военнослужащие, в отличие от военнообязанных, не должны проходить военно-врачебные комиссии в четко определенные временные промежутки. Военные проходят ВВК при болезни, травме или ранении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Как часто нужно проходить ВВК военнообязанным
Военно-врачебную комиссию (ВВК) должны проходить все военнообязанные и военнослужащие, которые несут службу в Вооруженных силах Украины.
Так, военнообязанные обязаны проходить ВВК раз в пять лет в мирное время. А во время действия военного положения раз в год.
Когда проходят ВВК военнослужащие
У военнослужащих нет четко определенных временных рамок прохождения военно-врачебной комиссии, они проходят ВВК при необходимости.
"Военнослужащий должен походить ВВК по мере необходимости в случае болезни, травмы или ранения", — пояснил Евгений Александрович.
Напомним, мы писали ранее о том, обязательны ли ВВК для исключенных с воинского учета.
Добавим, что с 2024 года по решению Кабмина заключения ВВК могут приниматься без осмотра.
Читайте Новини.LIVE!