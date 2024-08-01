Виключені з військового обліку - військово-лікарська комісія, чи варто проходити

Виключення громадянина з військового обліку у ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Частина громадян України звільняється від щорічного проходження військово-лікарської комісії під час війни. Це та категорія осіб, яка виключена з військового обліку — навіть якщо раніше ці люди проходили ВЛК, після виключення їм більше не потрібно цього робити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК щороку

Після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію, в Україні розпочався етап масового оновлення військово-облікових даних, після чого частина військовозобов’язаних громадян була направлена на військово-лікарські комісію.

У воєнний час висновок військово-лікарської комісії є чинним рівно 12 місяців, тож в умовах війни, яка триває, ВЛК треба проходити щороку.

Хто не мусить проходити комісію

Втім, це стосується не усіх громадян України. Ті, кого одного разу визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку, навіть пройшовши раніше ВЛК, більше не мають робити цього.

"Вам більше не потрібно проходити ВЛК. Ця комісія не передбачена для невійськовозобов'язаних", — пояснив Юрій Айвазян такому громадянину України, який звернувся до юристів за роз’ясненням.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.