Відео

Військово-облікові документи в Україні — чи з'являться в "Дії"

Військово-облікові документи в Україні — чи з'являться в "Дії"

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 01:30
Оновлено: 02:38
Чи додадуть у "Дію" військово-обілкові документи — у Мінцифри надали відповідь
Застосунок "Дія" в телефоні. Фото ілюстративне: thedigital.gov.ua

На сайті "Дія" наразі можна оформити відстрочки у ЦНАПах і забронювати працівників підприємств. А от військово-облікові документи додавати "Дії" не планують. 

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Читайте також:

Військово-обілікові документи в "Дії"

За словами представниці Мінцифри, наразі користувачі можуть оформити через портал "Дія" електронний військовий документ — відповідна послуга вже доступна. Нещодавно запустили функцію оформлення відстрочок у ЦНАПах. До того ж уже понад рік на сайті "Дія" діє бронювання працівників — представники бізнесу цією функцією активно користуються.

Усі інші необхідні послуги для військовозобов'язаних є в застосунку "Резерв+". Зокрема, там можна дізнатися про статус військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ТЦК повідомляє порушників про накладення штрафів. Щоправда, на портал "Дія" повідомлення про адміністративне покарання не надходить.

Також ми повідомляли, як оформити бронювання через портал "Дія". Є певний алгоритм.

Дія мобілізація документи військовозобов'язані військово-обліковий документ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
