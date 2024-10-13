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Военнообязанные будут иметь только три дня на получение повестки без штрафа

13 октября 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как в Украине изменились правила получения повесток в заказных письмах
Мужчина держит в руках письмо. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине изменились правила получения повесток по почте. Отныне военнообязанные после сообщения о рекомендованном письме от ТЦК будут иметь только три рабочих дня на получение повестки.

Об этом идет речь в постановлении правительства от 8 октября №1147.

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В постановлении указано, что рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по адресу будут вручать непосредственно адресатам. В случае отсутствия получателя по адресу, указанному в заказном письме, работник почты должен позвонить ему по имеющемуся номеру телефона или оставить в абонентском почтовом ящике уведомление о поступлении заказного письма. Если после информирования почтовым отделением военнообязанный не заберет письмо, работник почтовой связи должен проставить на отправлении отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", заверить эту надпись своей подписью, оттиском почтового устройства и вернуть письмо ТЦК. После этого ТЦК может вынести постановление о штрафе в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен.

Если адресат не соглашается поставить подпись, чтобы засвидетельствовать отказ от получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК" или "Судебная повестка", работник почты должен поставить отметку "Адресат отказался" и отправить письмо отправителю в течение текущего или следующего рабочего дня.

Если рекомендованное письмо с пометкой "Судебная повестка" или "Повестка ТЦК" не вручили, такое отправление вместе с бланком уведомления о вручении необходимо вернуть адресанту.

Напомним, повестка, которую военнообязанному присылают по почте, должна содержать две специальные отметки. В заказном письме отправителю необходимо проставить отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Ранее генеральный директор Укрпочты назвал количество уже переданных в доставку повесток. По его словам, это несколько десятков тысяч.

военный призыв почта мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

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