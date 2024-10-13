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Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

13 жовтня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як в Україні змінилися правила отримання повісткок у рекомендованих листах
Чоловік тримає в руках лист. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні змінилися правила отримання повісток поштою. Відтепер  військовозобов'язані після повідомлення про рекомендований лист від ТЦК,  матимуть лише три робочих дні на отримання повістки.

Про це йдеться у постанові уряду від 8 жовтня №1147.

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У постанові зазначено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за адресою вручатимуть безпосередньо адресатам. У разі відсутності одержувача за адресою, що зазначається в рекомендованому листі, працівник пошти повинен зателефонувати йому за наявним номером телефону або залишити в абонентській поштовій скринці повідомлення про надходження рекомендованого листа. Якщо після інформування поштовим відділенням військовозобов'язаний не забере лист, працівник поштового зв'язку має проставити на відправленні позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", засвідчити цей напис своїм підписом, відбитком поштового пристрою та повернути лист ТЦК. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень.

Якщо адресат не погоджується поставити підпис, щоб засвідчити відмови від отримання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК" або "Судова повістка", працівник пошти має поставити позначку "Адресат відмовився" й надіслати лист відправнику протягом поточного або наступного робочого дня.

Якщо рекомендований лист із позначкою "Судова повістка" або "Повістка ТЦК" не вручили, таке відправлення разом із бланком повідомлення про вручення, необхідно повернути адресанту.

Нагадаємо, повістка, яку військовозобов'язаному надсилають поштою, повинна містити дві спеціальні позначки. У рекомендованому листі відправнику необхідно проставити відмітки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Раніше генеральний директор Укрпошти назвав кількість повісток, які вже передали в доставку. За його словами, це кілька десятків тисяч.

військовий призов пошта мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП

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