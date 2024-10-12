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Повістки поштою повинні містити дві спецпозначки — на що звертати увагу

12 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Повістка поштою в Україні — які дві спеціальні відмітки повинен містити лист
Вручення повісток поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Процес вручення повісток в Україні було суттєво змінено. Зокрема, цей документ почали надсилати військовозобов'язаним чоловікам через "Укрпошту". Повістка поштою має бути відправлена рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. При цьому лист має містити дві спеціальні відмітки. 

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Відповідні норми передбачені постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2024 року № 1147 "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку". 

 

Повістка поштою в Україні — які дві спеціальні відмітки повинен містити лист
Отримання повістки поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Так, відтепер повістки, що будуть вручатись поштарями, матимуть дві позначки: "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто".

У тексті урядового документа зазначено, що замовні листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставлення за вказаною адресою вручатимуться особисто адресату (одержувачу).

Якщо ж одержувач відсутній у цей час за адресою, яка зазначена на листі (адреса, яку військовозобов'язаний залишав при оновленні військово-облікових даних), то працівник пошти повинен зателефонувати одержувачу або ж вкласти у поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК". 

Ця ж постонова визначає, що військовозобов'язана особа зобов'язана впродовж трьох днів з'явитися у відділення пошти та отримати рекомендований лист. 

Якщо одержувач з якоїсь причини цього не зробив або ж просто проігнорував вимогу, працівник пошти робить відмітку "адресат відсутній за вказаною адресою".

Це засвідчується підписом поштаря і відбитком поштового пристрою. Не пізніше наступного робочого дня рекомендований лист повертають до ТЦК.

Раніше ми писали, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово.

Також ми інформували, що чекає на українців, які не отримали повістку поштою.

Укрпошта пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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