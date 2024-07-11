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Военнообязанные украинцы могут получать консульские услуги за границей — что для этого нужно

11 июля 2024 18:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Консульские услуги за рубежом — что такое е-ВОД
Украинцы смогут обновить документы за границей Фото: ГП "Документ"
Дмитрий Галушка - Редактор

Консульские учреждения Украины в Польше продолжают оказывать услуги военнообязанным мужчинам. Однако для получения таких услуг проситель должен предъявить электронный военно-учетный документ.

Об этом рассказали в Консульстве Украины в Гданьске в четверг, 11 июля.

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В консульстве напомнили, что в конце апреля были введены изменения в Закон Украины "О правовом режиме военного положения". Ими предусмотрено следующее:

  • Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в сроки, определенные настоящим Законом, осуществляется при одновременном их обновлении.
  • Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Что означают эти изменения

Теперь консульские услуги военнообязанным мужчинам предоставляются при предъявлении электронного военно-учетного документа (е-ВОД ), обновленного в приложении "Резерв+".

е-ВОД — это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Данный документ можно сформировать в приложении "Резерв+".

Следует обратить внимание, что для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным. то есть сформированным не раньше, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение.

Если документ не был обновлен дольше трех дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Когда е-ВОД не требуется

В консульстве подчеркнули, что бывают ситуации, когда е-вод не нужен. Это возможно, когда:

  • оформляется разрешение на возвращение в Украину;
  • по делам в отношении детей, если мать является иностранкой или лицом без гражданства. В таком случае нужно предоставить копии паспортов;
  • в случае обращения находящихся под арестом мужчин задержаны или лишены свободы на территории Польши.

Ранее мы сообщали, что находящиеся за пределами государства украинские граждане все равно должны состоять на военном учете. Это можно сделать без возвращения в Украину, подав соответствующее заявление в украинское консульское учреждение в стране пребывания.

Напомним, что Кабинет Министров утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей, остановленной с 23 апреля. Мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Польша Украина мобилизация документы услуги заграница война в Украине военнообязанные мужчины

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