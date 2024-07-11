Консульські послуги за кордоном — що таке е-ВОД

Українці зможуть оновити документи за кордоном Фото: ДП "Документ"

Консульські установи України у Польщі продовжують надавати послуги військовозобов’язаним чоловікам. Проте задля отримання таких послуг прохач має пред'явити електронний військово-обліковий документ.

Про це розповіли у Консульстві України у Гданську у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Зміни у законі про військовий стан

У консульстві нагадали, що наприкінці квітня було запроваджено зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Ними передбачено наступне:

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим Законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Що означають ці зміни

Тепер консульські послуги військовозобов'язаним чоловікам надаються за умови пред’явлення електронного військово-облікового документу (е-ВОД), оновленого у додатку "Резерв+".

е-ВОД — це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цей документ можна сформувати у застосунку "Резерв+".

Варто звернути увагу, що для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним. тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи.

Якщо документ не був оновлений довше, ніж три дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

Коли е-ВОД не потрібен

У консульстві наголосили, що бувають ситуації, коли е-ВОД не потрібний. Це можливо, коли:

оформляється дозвіл на повернення в Україну;

у справах стосовно дітей, якщо мати є іноземкою або особою без громадянства. В такому випадку треба надати копії паспортів;

у разі звернення чоловіків, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі на території Польщі.

Раніше ми повідомляли, що українські громадяни, які перебувають за межами держави, все одно мають перебувати на військовому обліку. Це можна зробити без повернення до України, подавши відповідну заяву до української консульської установи у країні перебування.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, яка була зупинена з 23 квітня. Чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.