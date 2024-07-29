Штрафы для военнообязанных женщин – изменения с 1 августа

Женщины в армии. Фото: Минобороны

Военнообязанные женщины, как и мужчины, должны были обновить военно-учетные данные по новому закону о мобилизации. В случае если гражданки не обновили эти данные, на них может быть наложен штраф.

Об этом говорится в законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

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В Украине на военном учете должны состоять не только мужчины, но и часть женщин.

Речь идет о тех гражданках, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, а также работают в медицинской отрасли.

По собственному желанию, добровольно на военный учет могут стать женщины от 18 до 60 лет.

Штрафы для женщин

Как военнообязанные, женщины должны были обновить свои военно-учетные данные в период, определенный новым законом, — до 16 июля 2024 включительно.

Если эти данные не были обновлены, таких женщин могут оштрафовать. Штраф определен действующим законодательством в размере от 17000 до 25000 гривен.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.