Штрафи для військовозобов'язаних жінок - зміни з 1 серпня

Жінки в українській армії. Фото: Міноборони

Військовозобов’язані жінки, як і чоловіки, мали оновити військово-облікові дані згідно із новим законом про мобілізацію. У випадку, якщо громадянки не оновили ці дані, на них може бути накладений штраф.

Про це йдеться в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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Які жінки є військовозобов’язаними

В Україні на військовому обліку мають перебувати не тільки чоловіки, а і частина жінок.

Йдеться про тих громадянок, які отримали медичну чи фармацевтичну освіту, а також ті, хто працюють у медичній галузі.

За власним бажанням, добровільно, на військовий облік можуть стати жінки віком з 18 до 60 років.

Штрафи для жінок

Як військовозобов’язані, жінки мали оновити свої військово-облікові дані в період, визначений новим законом — до 16 липня 2024 року включно.

Якщо ці дані не були оновлені — таких жінок можуть оштрафувати. Штраф визначений чинним законодавством у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.