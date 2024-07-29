Штрафи для військовозобов'язаних жінок - зміни з 1 серпня

Військовозобов'язані жінки — за що їх можуть оштрафувати
Військовозобов’язані жінки, як і чоловіки, мали оновити військово-облікові дані згідно із новим законом про мобілізацію. У випадку, якщо громадянки не оновили ці дані, на них може бути накладений штраф.
Про це йдеться в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Які жінки є військовозобов’язаними
В Україні на військовому обліку мають перебувати не тільки чоловіки, а і частина жінок.
Йдеться про тих громадянок, які отримали медичну чи фармацевтичну освіту, а також ті, хто працюють у медичній галузі.
За власним бажанням, добровільно, на військовий облік можуть стати жінки віком з 18 до 60 років.
Штрафи для жінок
Як військовозобов’язані, жінки мали оновити свої військово-облікові дані в період, визначений новим законом — до 16 липня 2024 року включно.
Якщо ці дані не були оновлені — таких жінок можуть оштрафувати. Штраф визначений чинним законодавством у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.
Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.
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