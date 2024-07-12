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Оновлення даних для виключених з військового обліку — чи потрібно це робити

12 липня 2024 20:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виключені з військового обліку, чи мають вони оновити військово-облікові дані
Оновлення даних в ТЦК. Фото: konkurent.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які були виключені з військового обліку за нормами попереднього закону, можуть не оновлювати військово-облікові дані. Втім, після підняття граничного віку перебування в запасі до 60 років вони можуть підпадати під вимоги мобілізації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Оновлювати дані після виключення з обліку не треба

Частину українських громадян виключили з військового обліку після досягнення граничного віку перебування в запасі згідно із минулими нормами законодавства. Чи треба таким особам оновлювати військово-облікові дані, пояснили юристи.

"Питання досить неоднозначне, адже, якщо чоловіка виключили з військового обліку, він вже є невійськовозобов'язаним — та оновлювати дані йому не потрібно, адже такий обов'язок мають лише громадяни, які перебувають на військовому обліку", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Ситуація змінилася, суди на боці ТЦК

Разом з тим, інший правник зазначив, що такі громадяни все ж мають перебувати на військовому обліку і оновити військово-облікові дані.

"Наразі такої підстави для виключення з військового обліку немає. До того ж, граничний вік перебування в запасі складає 60 років. Ті позови, предметом яких є оскарження поновлення на обліку осіб, виключених з нього у зв'язку із досягненням граничного віку, нічим не закінчуються, суди приймають сторону ТЦК та СП. Тому розраховувати на цю підставу не варто", — зазначив юрист В’ячеслав Кирда.

Як ми писали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.

Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять. 

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