Отсутствие воинского звания – как внести эти данные в документы – совет юриста

Военнообязанный без звания — что делать
Если во временном удостоверении военнообязанного не указана военно-учетная специальность, он не сможет оформить бронирование от мобилизации. Гражданину, который обновлял данные через "Резерв+", следует обратиться в службу поддержки этого мобильного приложения.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Бронирование — проблема с документами
К юристам обратился военнообязанный гражданин по вопросу о возможности бронирования сотрудника, у которого во временном удостоверении отсутствует военно-учетная специальность.
"В соответствии с постановлением КМУ №76 (Приложение 2) звание должно быть указано в списке на бронирование обязательно", - ответил юрист Юрий Айвазян.
Куда обращаться для уточнения данных
Юристы подтвердили, что бронирование невозможно, если в военно-учетных документах военнообязанного не указана его специальность.
"Попытайтесь обратиться в службу поддержки "Резерв+", — говорится в ответе на вопросы гражданина.
Напомним, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.
Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных сил Украины Евгений Филипец рассказал о том, как выбирают должности для только что мобилизованных.
Читайте Новини.LIVE!