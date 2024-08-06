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Военнообязанный без звания — что делать

6 августа 2024 02:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсутствие воинского звания – как внести эти данные в документы – совет юриста
Военно-учетный документ. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если во временном удостоверении военнообязанного не указана военно-учетная специальность, он не сможет оформить бронирование от мобилизации. Гражданину, который обновлял данные через "Резерв+", следует обратиться в службу поддержки этого мобильного приложения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился военнообязанный гражданин по вопросу о возможности бронирования сотрудника, у которого во временном удостоверении отсутствует военно-учетная специальность.

"В соответствии с постановлением КМУ №76 (Приложение 2) звание должно быть указано в списке на бронирование обязательно", - ответил юрист Юрий Айвазян.

Куда обращаться для уточнения данных

Юристы подтвердили, что бронирование невозможно, если в военно-учетных документах военнообязанного не указана его специальность.

"Попытайтесь обратиться в службу поддержки "Резерв+", — говорится в ответе на вопросы гражданина.

Напомним, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.

Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных сил Украины Евгений Филипец рассказал о том, как выбирают должности для только что мобилизованных.

военный учет мобилизация бронирование военный билет специальность

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