Відсутність військового звання - як внести ці дані в документи - порада юриста

Військово-обліковий документ. Фото: "АрміяInform"

Якщо у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного не вказана військово-облікова спеціальність, він не зможе оформити бронювання від мобілізації. Громадянину, який оновлював дані через "Резерв+", треба звернутися до служби підтримки цього мобільного застосунку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання — проблема із документами

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин з питання про можливість бронювання співробітника, у якого в тимчасовому посвідченні відсутня військово-облікова спеціальність.

"Відповідно до постанови КМУ №76 (Додаток 2) звання повинно бути зазначене у списку на бронювання обов'язково", — відповів юрист Юрій Айвазян.

Куди звертатися для уточнення даних

Правники підтвердили, що бронювання неможливе, якщо у військово-облікових документах військовозобов’язаного не вказана його спеціальність.

"Спробуйте звернутися до служби підтримки "Резерв+", — йдеться у відповіді на питання громадянина.

Нагадаємо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.

Додамо, адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції Збройних сил України Євген Филипець розповів про те, як обирають посади для щойно мобілізованих.