Военнообязанных будут мотивировать к мобилизации — нардеп рассказал, как именно

Украинские военнослужащие. Фото: armyinform.com.ua

Мужчин призывного возраста будут мотивировать к мобилизации денежным обеспечением. Теперь военные, защищающие Украину на линии боевого столкновения, будут получать большие зарплаты.

Об этом в понедельник, 13 мая, в интервью изданию "Телеграф" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко.

Читайте также:

Как военнообязанных украинцев будут побуждать к службе

По словам нардепа, находящимся на передовой бойцам теперь будут платить не 100 тысяч гривен, как раньше, а 175 тысяч гривен.

На вопрос, сможет ли такие расходы потянуть государственный бюджет, Федиенко ответил, что не является министром экономики, однако предполагает, что это, скорее всего, будет за счет других выплат.

Член комитета Верховной Рады считает, что цель закона о мобилизации — не только улучшить результаты военного призыва, но и понять, сколько в Украине военнообязанных. Нужно знать, сколько людей есть в резерве, потому что неизвестно, какое количество призывников можно привлечь на службу в максимально короткие сроки.

"По данным ТЦК, Украина имеет шесть или десять миллионов военнообязанных, а в реестрах, условно говоря, видят где-то два миллиона. Так, основная цель этого закона была в том, чтобы ТЦК мог увидеть всех. Цель — в актуализации данных и запуске автономного кабинета военнообязанного", — подытожил Федиенко.

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин считает, что мотивация для военнообязанных должна быть не только положительной. Уклонисты должны знать, что их будет ждать наказание, а вот добровольцев наоборот надо награждать.

Ранее старший лейтенант ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассказал, что делать с теми, кто не настроен воевать. По его мнению, таких людей нельзя допускать в линейные подразделения.