Військовозобов'язаних заохочуватимуть до мобілізації — нардеп розповів, як саме
Чоловіків призовного віку заохочуватимуть до мобілізації грошовим забезпеченням. Тепер військові, що боронять Україну на лінії бойового зіткнення, отримуватимуть більші зарплати.
Про це в понеділок, 13 травня, в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко.
Як військовозобов'язаних українців заохочуватимуть до служби
За словами нардепа, бійцям, що перебувають на передовій, тепер платитимуть не 100 тисяч гривень, як раніше, а 175 тисяч гривень.
На питання, чи зможе такі витрати потягнути державний бюджет, Федієнко відповів, що не є міністром економіки, однак припускає, що це, скоріш за все, буде коштом інших виплат.
Член комітету Верховної Ради вважає, що мета закону про мобілізацію — не лише покращити результати військового призову, а й зрозуміти, скільки в Україні військовозобов'язаних. Потрібно знати, скільки людей є в резерві, бо наразі невідомо, яку кількість призовників можна залучити до служби в максимально короткі терміни.
"За даними ТЦК, Україна має шість чи десять мільйонів військовозобов'язаних, а в реєстрах, умовно кажучи, бачать десь два мільйони. Тож основна мета цього закону була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх. Мета — в актуалізації даних й запуску автономного кабінету військовозобов'язаного", — підсумував Федієнко.
Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін вважає, що мотивація для військовозобов'язаних має бути не лише позитивною. Ухилянти мають знати, що на них чекатиме покарання, а от добровольців навпаки треба нагороджувати.
Раніше старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник розповів, що робити з тими, хто не налаштований воювати. На його думку, таких людей не можна допускати до лінійних підрозділів.
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