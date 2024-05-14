Військовозобов'язаних заохочуватимуть до мобілізації — нардеп розповів, як саме

Українські військовослужбовці. Фото: armyinform.com.ua

Чоловіків призовного віку заохочуватимуть до мобілізації грошовим забезпеченням. Тепер військові, що боронять Україну на лінії бойового зіткнення, отримуватимуть більші зарплати.

Про це в понеділок, 13 травня, в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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За словами нардепа, бійцям, що перебувають на передовій, тепер платитимуть не 100 тисяч гривень, як раніше, а 175 тисяч гривень.

На питання, чи зможе такі витрати потягнути державний бюджет, Федієнко відповів, що не є міністром економіки, однак припускає, що це, скоріш за все, буде коштом інших виплат.

Член комітету Верховної Ради вважає, що мета закону про мобілізацію — не лише покращити результати військового призову, а й зрозуміти, скільки в Україні військовозобов'язаних. Потрібно знати, скільки людей є в резерві, бо наразі невідомо, яку кількість призовників можна залучити до служби в максимально короткі терміни.

"За даними ТЦК, Україна має шість чи десять мільйонів військовозобов'язаних, а в реєстрах, умовно кажучи, бачать десь два мільйони. Тож основна мета цього закону була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх. Мета — в актуалізації даних й запуску автономного кабінету військовозобов'язаного", — підсумував Федієнко.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін вважає, що мотивація для військовозобов'язаних має бути не лише позитивною. Ухилянти мають знати, що на них чекатиме покарання, а от добровольців навпаки треба нагороджувати.

Раніше старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник розповів, що робити з тими, хто не налаштований воювати. На його думку, таких людей не можна допускати до лінійних підрозділів.